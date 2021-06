Samuel Giger ist bei seinem ersten Schwingfest seit dem Eidgenössischen 2019 in Zug gleich erfolgreich.

Nach Schwingerkönig Christian Stucki ist mit Samuel Giger einem weiteren Topschwinger der Auftakt in die Kranzfestsaison gelungen. Trotz eines verpatzten Starts in das Fest gewann der favorisierte Thurgauer Gast in Matzendorf das Solothurner Kantonale.

Im Schlussgang besiegte Giger bei seinem ersten Auftritt seit dem Eidgenössischen Fest 2019 in Zug den Aargauer Eidgenossen Joel Strebel nach zwei Minuten mit einem Wyberhakenansatz und Nachdrücken am Boden. Giger hatte Strebel bereits im vierten Gang souverän besiegt.

Kein guter Beginn

Giger korrigierte mit fünf überzeugenden Siegen den verpatzten Auftakt gegen Nick Alpiger. Im Anschwingen erschwerten sich die beiden Favoriten das korrekte Grifffassen so sehr, dass in den sechs Minuten kaum effektiv geschwungen wurde. Beide wurden mit dem Abzug eines Viertelpunkts bestraft, sodass sie nur 8,50 Punkte zugesprochen bekamen, den Normwert für eine Niederlage.

Vor einer Woche hatte Schwingerkönig Christian Stucki mit dem Aargauer Kantonalen das erste Kranzfest des Jahres für sich entschieden.