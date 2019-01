Sieg in der Saalsporthalle

Legende: Video Triumph für Orlik am Berchtold-Schwinget abspielen. Laufzeit 00:34 Minuten.

Triumph für Orlik am Berchtold-Schwinget

Mit dem Berchtold-Schwinget wurde in der Zürcher Saalsporthalle traditionell die neue Schwingsaison eröffnet. Der Anlass war in diesem Jahr hochkarätig besetzt: Mit Michael Bless, Stefan Burkhalter, Samuel Giger, Armon Orlik, Patrick Räbmatter, Pirmin Reichmuth, Roger Rychen und Raphael Zwyssig waren gleich acht Eidgenossen am Start.

Duell der Top-Favoriten

Als Sieger durfte sich am Ende Orlik feiern lassen. Der Bündner gewann das Berchtolds-Schwinget zum 3. Mal in Folge.

Im Schlussgang bezwang Orlik seinen Hauptkonkurrenten Samuel Giger. Nach knapp fünf Minuten siegte er mit Kurz. Auf dem 3. Rang klassierte sich Michael Bless.