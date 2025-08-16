 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Sieg Nummer 7 für Thurgauer? Giger lag auf der Schwägalp seit 2016 nie mehr auf dem Rücken

Das letzte Bergkranzfest des Jahres am Sonntag ist gleichzeitig der letzte grosse Formcheck vor dem ESAF in zwei Wochen.

16.08.2025, 13:11

Teilen

Samuel Giger tritt auf der Schwägalp als haushoher Favorit an. 6 Mal hat der Thurgauer das Bergkranzfest am Fusse des Säntis gewonnen und damit so oft wie kein anderer. Letztmals rücklings im Sägemehl lag er dort 2016. Damals war er gerade einmal 18 Jahre alt. Seither hat er auf der Schwägalp keinen Gang mehr verloren.

Samuel Giger.
Legende: Die Schwägalp ist sein Territorium Samuel Giger. Keystone/Ennio Leanza.

Kein Staudenmann, kein Wicki

Vor einem Jahr musste sich Giger den Festsieg mit Fabian Staudenmann teilen. Zu einer ESAF-Generalprobe zwischen den beiden Anwärtern auf den Königstitel wird es indes nicht kommen. Die Berner Fraktion ist auf der Schwägalp heuer nicht am Start. Die Gäste kommen aus der Inner- und Südwestschweiz.

Spitzenpaarungen im Anschwingen

Box aufklappen Box zuklappen
  • Samuel Giger – Michael Gwerder
  • Lario Kramer – Damian Ott
  • Lukas Bissig – Werner Schlegel
  • Marcel Räbsamen – Noe van Messel
  • Romain Collaud – Martin Hersche
  • Samir Leuppi – Marco Reichmuth
  • Fabian Kindlimann – Samuel Schwyzer

Wer stattdessen auf ein Duell zwischen Giger und Joel Wicki gehofft hat, wird ebenfalls enttäuscht. Wicki verzichtet auf das letzte Bergkranzfest. Die Favoritenrolle liegt damit umso mehr bei den Nordostschweizern, die mit Damian Ott, Werner Schlegel sowie den Gebrüdern Mario und Domenic Schneider neben Rekordsieger Giger weitere Trümpfe in der Hand haben.

Live-Hinweis

Box aufklappen Box zuklappen

Verfolgen Sie das letzte Bergkranzfest auf der Schwägalp am Sonntag ab 07:50 Uhr live auf SRF 1 und im Ticker in der SRF Sport App. Der Schlussgang ist auf 17:00 Uhr angesetzt.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)