Nach 4 Gängen am Emmentalischen Fest in Zäziwil musste Christian Stucki das Handtuch werfen: Sein Knie bereitet ihm Probleme.

Schon am zweiten Wochenende der Kranzfestsaison fiel ein prominenter Schwinger mit einer Blessur aus. Christian Stucki verletzte sich am Emmentalischen Fest in Zäziwil am Knie und musste aufgeben.

Gemäss der Fachzeitung Schlussgang zog sich Stucki eine Blessur am Innenband zu. Wie schwerwiegend die Verletzung ist, und ob Stucki länger wird pausieren müssen, werden nähere Untersuchungen ergeben.

Out nach dem 4. Gang

Die ersten 3 Gänge hatte der Seeländer Hüne souverän und platt gewonnen. Im 4. Duell unterlag er Curdin Orlik, den er im August 2017 im Schlussgang des Unspunnenfests in Interlaken besiegt hatte. Unmittelbar danach musste er den Wettkampf trotz der nach wie vor guten Ausgangslage abbrechen. Orlik sicherte sich schliesslich den Festsieg dank einem Erfolg im Schlussgang gegen Fabian Staudenmann.

Urner Kantonales: Reichmuth mit dem Maximum

Am Zuger Kantonalen hatte Pirmin Reichmuth mit 59,75 Punkten den Festsieg geholt. Am Urner Kantonalen in Bürglen setzte der 23-jährige Zuger nun gar noch einen drauf. Reichmuth liess sich 6 Mal die Maximalnote notieren. Im Schlussgang besiegte er Sven Schurtenberger.

Wie gut Reichmuth derzeit in Form ist, bewies er eindrücklich im 1. Gang. Dort legte er den nominell stärksten Innerschweizer Joel Wicki auf den Rücken.

Zürcher Kantonales: Leuppi gewinnt

Am nicht besonders stark besetzten Zürcher Kantonalfest in Fehraltorf triumphierte Samir Leuppi. Der Winterthurer bezwang im Schlussgang Christian Lanter nach 1:14 Minuten in der Schere.

Sendebezug: SRF zwei, sportpanorama, 12.05.19, 18:30 Uhr