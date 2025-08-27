Legende: Treffen im Anschwingen aufeinander Michael Moser (l.) und Joel Wicki. Keystone / Urs Flüeler

Schwingerkönig Joel Wicki bekommt es im Anschwingen des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Mollis mit Shootingstar Michael Moser zu tun. Das Duell zwischen dem Sörenberger und dem aufstrebenden Emmentaler gab es zuletzt im 1. Gang auf der Rigi. Der Kampf endete gestellt, Wicki gewann die restlichen Gänge und letztlich auch das Bergfest.

Die beiden Topfavoriten auf den Königstitel treffen bereits zum Auftakt am Samstagmorgen aufeinander. Der fünffache Saisonsieger Samuel Giger trifft im 1. Gang auf Fabian Staudenmann. Auch der Berner hat heuer bereits fünf Kranzfeste gewonnen, unter anderem triumphierte er auf dem Stoos und auf dem Weissenstein.

Das Duell gab es zuletzt vor einem Jahr auf der Schwägalp im Schlussgang. Der Kampf endete gestellt, beide Schwinger bejubelten anschliessend den Festsieg.

Ott fordert Walther

Auch in den weiteren Spitzenpaarungen hat der Technische Leiter Stefan Strebel einige schwingerische Leckerbissen bereitgestellt. So trifft der Ostschweizer Damian Ott auf den Berner Adrian Walther. Pirmin Reichmuth bekommt es mit dem Geheimfavoriten Werner Schlegel zu tun.

Spitzenpaarungen 1. Gang

Joel Wicki (ISV) - Michael Moser (BKSV) Fabian Staudenmann (BKSV) - Samuel Giger (NOSV) Adrian Walther (BKSV) - Damian Ott (NOSV) Pirmin Reichmuth (ISV) - Werner Schlegel (NOSV) Armon Orlik (NOSV) - Matthias Aeschbacher (BKSV) Nick Alpiger (NWSV) - Marcel Räbsamen (NOSV) Romain Collaud (SWSV) - Marcel Bieri (ISV) Curdin Orlik (BKSV) - Samir Leuppi (NOSV) Lario Kramer (SWSV) - Joel Strebel (NWSV) Domenic Schneider (NOSV) - Bernhard Kämpf (BKSV)

