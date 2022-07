Wicki steigt am Sonntag nicht in den Ring

Der Innerschweizer Top-Schwinger Joel Wicki wird vier Wochen vor dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (27./28. August in Pratteln) nicht auf dem Brünig zusammengreifen. Seine Absage liess der 6-fache Saisonsieger in den sozialen Medien zunächst unbegründet. Gemäss dem Insider-Internetportal schlussgang.ch setzt der 25-jährige Entlebucher aufgrund eines Todesfalls im familiären Umfeld aus. Am 7. August will Wicki beim Heimanlass in Sörenberg wieder dabei sein. Der Saison-Dominator schwang zuletzt Anfang Juli in seiner Heimat innert Wochenfrist beim Innerschweizer Kantonalfest und auf der Rigi obenaus. Gemäss dem genannten Internetportal fällt auch der Kilchberg-Sieger Damian Ott für die Brünig-Schwinget sowie das Nordwesterschweizer Schwingfest eine Woche darauf aus. Der Grund des Ausfalls ist nicht bekannt.

