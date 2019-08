SRF-Experte Jörg Abderhalden spricht im Video über seine Präferenzen am Gabentempel, Teigwaren und das Schnupfen.

Mit dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Zug an diesem Wochenende steht für die Schwinger der Höhepunkt der Saison an. SRF-Schwingexperte Jörg Abderhalden analysiert für einmal nicht die sportliche Ausgangslage, sondern stellt sich bei «Sicher scho, sicher nöd» ungewohnten Fragen.

Jörg Abderhalden Der 39-jährige Abderhalden triumphierte an den Eidgenössischen Schwing- und Älplerfesten von Bern (1998), Luzern (2004) und Aarau (2007). Daneben gewann er als Einziger auch das Unspunnenfest (1999) und das Kilchberger Schwinget (2002), was auch als «Schwinger-Grand-Slam» bezeichnet wird.

So berichtet der Toggenburger beispielsweise: «Als junger Schwinger bevorzugte ich eher den Gabentempel, als älterer Bargeld.» Auf die Frage, ob Schwingen ein Einzelsport sei, meint der SRF-Experte: «Es ist ein Einzelsport mit einem guten Team im Rücken.»

