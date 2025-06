Die Professionalisierung im Schwingsport erhöht die Anforderungen an die Kampfrichter. Der Verband hat reagiert.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

«Als ich anfing, galten Kampfrichter als behäbig. Das ist heute ein ganz anderes Level», sagt Hans Oberli. Der Berner war 17 Jahre lang als Kampfrichter tätig, nun leitet er obligatorische Weiterbildungskurse für die Unparteiischen.

Die Professionalisierung im Schwingsport und die erhöhte Medienaufmerksamkeit bringen es mit sich, dass auch die Kampfrichter auf der Höhe ihrer Aufgabe sein müssen. Zu viele Fehlentscheide dürfen sie sich nicht leisten, denn an der nationalen Spitze geht es auch um hohe Beträge. «Wir haben gemerkt, dass wir nachziehen müssen», sagt Roman Wyler von der Kampfrichterkommission des Eidgenössischen Schwingerverbandes (ESV).

Vierstufige Ausbildung

Zum Kampfrichter ausbilden lassen kann sich jedes Mitglied eines Schwingklubs – doch der Weg an die nationale Spitze ist lang. Alleine auf der ersten der vier Leistungsstufen muss eine interessierte Person mehrere Jahre lang Kämpfe beaufsichtigen, ehe sie befördert wird und an ersten Kranzfesten teilnehmen kann. An Eidgenössischen Festen kommen nur Richter der höchsten Kategorie zum Einsatz.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Mehr dazu gibt's in der Sendung «Schwingklub – der Talk». Moderator Stefan Hofmänner arbeitet mit einem SRF-Schwingexperten sowie Gästen das Geschehen des vergangenen Wochenendes auf und schaut auch über den Sägemehlrand hinaus. Folge 1 der diesjährigen Ausgabe sehen Sie am Montag, 23.06.2025, ab 23:00 Uhr live auf SRF 1.

Wie in anderen Sportarten gibt es sporadisch leichte Anpassungen bei der Interpretation des Regelwerks. Beispielsweise soll künftig bei Gestellten etwas grosszügiger eine 9.00 für aktives Schwingen verteilt werden. «Das motiviert einen dann, für diesen Viertelpunkt zu kämpfen», sagt Florian Gnägi. Der Seeländer nimmt als aktiver Schwinger am Weiterbildungskurs teil, denn: «Es ist wichtig, à jour zu bleiben und nicht erst an den Kranzfesten von den Neuerungen zu erfahren.»

Welche Erfahrungen Damian Sanner am Einführungskurs für Kampfrichter gemacht hat, erfahren Sie im Beitrag oben.