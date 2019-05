Bild 1 / 9 Legende: Matthias Glarner Der Titelverteidiger und das grosse Fragezeichen: Der im Juni 2017 beim Sturz von der Gondel verunfallte Meiringer wird sich noch herantasten müssen. Freshfocus Bild 2 / 9 Legende: Kilian Wenger Der 28-Jährige erschwang den Königstitel 2010 in Frauenfeld. Freshfocus Bild 3 / 9 Legende: Christian Stucki Der Kilchberger- und Unspunnensieger will endlich den Königstitel. Freshfocus Bild 4 / 9 Legende: Samuel Giger Er gehört zu den Jungen, denen der ganz grosse Triumph zugetraut wird. Wie auch ... Keystone Bild 5 / 9 Legende: Armon Orlik Er stand beim letzten ESAF in Estavayer-le-Lac im Schlussgang, unterlag dort aber Matthias Glarner. Freshfocus Bild 6 / 9 Legende: Joel Wicki Der Innerschweizer meldete seine Ambitionen ebenfalls schon an. Freshfocus Bild 7 / 9 Legende: Remo Käser Der Königssohn möchte in die Fussstapfen seines Vaters Adrian Käser treten. Freshfocus Bild 8 / 9 Legende: Nick Alpiger Er vertritt den kleineren Teilverband der Nordwestschweizer. Keystone Bild 9 / 9 Legende: Lario Kramer Er ist das Aushängeschild der Südwestschweizer. Keystone

Eine Kranzfestsaison, die mit einem Eidgenössischen beendet wird, ist immer ein zweischneidiges Schwert. Die Spitzenschwinger und Königsanwärter wollen sich in den Wochen und Monaten davor nicht zu fest in ihr Blatt blicken lassen und gehen sich nach Möglichkeit aus dem Weg.

Deshalb sind die vorgängigen Teilverbandsfeste und Bergkranzfeste im Vergleich zu anderen Saisons ausgedünnt, was die Teilnahme der Besten betrifft.

Die Highlights vor dem Saisonhighlight

Ein paar Leckerbissen hält die Kranzfestsaison bis zum Eidgenössischen trotz allem bereit. Am Schwarzsee werden Lario Kramer und die Berner Armada Armon Orlik empfangen. Orlik zeigt sich zudem am Innerschweizerischen in Flüelen, wo er mit Joel Wicki und Nick Alpiger die Klingen kreuzen wird.

Attraktiv besetzt sind auch das Südwestschweizerische in Leukerbad und der Weissenstein-Schwinget. Die Kranzfestsaison wird am Sonntag mit 3 Kantonalfesten eröffnet: mit dem Zuger in Rotkreuz, dem Thurgauer in Frauenfeld und dem Freiburger in Heitenried.