Nach einer erfolglosen Phase während der Jugend startet Schwinger Michael Ledermann nun so richtig durch.

Von null auf hundert – so könnte man die Entwicklung von Michael Ledermann in den letzten Monaten beschreiben. Als Jungspund hatte er kein einziges Fest gewinnen können, weshalb ihm eine Einladung zum eidgenössischen Nachwuchs-Schwingertag verwehrt blieb. «Ich war zu leicht und auch meine Technik liess zu wünschen übrig», erinnert sich Ledermann.

Sechs Jahre sind seitdem vergangen und Ledermann hat sich in der Schweizer Schwingszene mit zwei Festsiegen allein in dieser Saison einen Namen gemacht. Damit überrascht er nicht nur die anderen «Bösen» im Sägemehl, sondern auch sich selbst: «Das werde ich wohl erst nach der Saison realisieren können.»

Konkurrenzfähig dank Köchin Mama

Die Zutaten für den Erfolg? Eine gute Betreuung im Kraftbereich, gute Teamkollegen und Selbstvertrauen. Dazu hat Ledermann an Gewicht zugelegt. «Ich musste viel mehr essen – das war am Anfang nicht ganz einfach.» Seine Mutter, die passenderweise Köchin ist, habe ihm da enorm geholfen, erzählt der junge Berner, der als Folge innert zwei Jahren rund 20 kg an Muskelmasse dazugewonnen hat.

Dies und seine unberechenbare Schwingart machen Ledermann für jeden Kontrahenten zu einem unangenehmen Gegner, der alles mitbringt, um auch die ganz grossen Brocken bei den anstehenden grossen Wettkämpfen niederzuringen.