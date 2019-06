Der Bündner wird in Cazis seiner Favoritenrolle gerecht. Ebenfalls Siege an kantonalen Festen feiern Joel Strebel und Benjamin Gabany.

Favoritensieg beim Bündner-Glarner

Als grosser Favorit angetreten hat Armon Orlik das Fest in seinem Heimatkanton für sich entschieden. Der Bündner gewann in Cazis alle 6 Gänge, im Schlussgang legte er seinen Gegner Sandro Schlegel nach 1:50 Minuten mit einem Kurz auf den Rücken. Der Formaufbau im Hinblick auf das ESAF in Zug Ende August stimmt also beim Schlussgang-Verlierer von 2016.

Strebel gewinnt erstmals ein Kranzfest

Eine Premiere gab es beim Solothurner Kantonalfest: Joel Strebel bodigte im Schlussgang Christoph Bieri und feierte seinen ersten Sieg an einem Kranzfest. In diesem Jahr war der 22-Jährige bereits zweimal im Schlussgang gestanden, musste sich aber sowohl beim Aargauer Kantonalen als auch am Baselstädtischen Schwingtag geschlagen geben.

Gapany siegt in Neuenburg

Benjamin Gapany profitierte in La Vue-des-Alpes davon, dass unter den 109 angetretenen Schwingern kein einziger Eidgenosse stand. Im Schlussgang warf er Steve Duplan mit einem Kurz ins Sägemehl und holte sich damit seinen 8. Kranzfestsieg.