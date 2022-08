Im Camp in Wildhaus werden die Jungschwinger von aktiven und ehemaligen Spitzenschwingern trainiert.

Bereits zum 10. Mal findet aktuell das «Königscamp» statt. In Wildhaus kommen 10- bis 15-jährige Jungschwinger während 5 Tagen in den Genuss eines einzigartigen Trainingslagers. Als besonderes Highlight sind Schwingerkönige, aktive und ehemalige Spitzenschwinger im Camp als Trainer zu Besuch.

In diesem Jahr gehören Armon und Curdin Orlik zu den prominenten Gästen, die ihr Wissen an die jungen Schwinger weitergeben. Die Brüder gehören zu den besten Schwingern des Landes und zählen beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest Ende August in Pratteln zumindest zu den Mitfavoriten.

Wie die Orlik-Brüder dem Nachwuchs ihr Wissen weitergeben, was sie zu ihrem Besuch im «Königscamp» sagen und wie die Jungschwinger das Training bei den Stars finden, erfahren Sie oben im Beitrag.