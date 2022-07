Adrian Walther krönt sich in Thun zum Sieger des Bernisch Kantonalen Schwingfest 2022.

Der 20-Jährige hat nach 5 Gängen die maximal möglichen 50 Punkte und kann bereits vor dem Schlussgang jubeln. Im Schlussgang zieht Walther gegen Fabian Staudenmann den Kürzeren.

Für Walther ist es der erste Kranzfestsieg der Karriere.

Trotz einer Niederlage im Schlussgang gegen den Kilchberger Sieger Fabian Staudenmann hat Adrian Walther das Bernisch Kantonale Schwingfest in Thun für sich entschieden. Walther war schon nach fünf Gängen nicht mehr vom 1. Platz zu verdrängen. Deshalb wurde im 6. Gang ausgeschwungen, um den zweiten Schlussgang-Teilnehmer zu bestimmen. Die Ehre fiel Fabian Staudenmann zu.

Als Mitglieder der starken Phalanx von Youngsters im Berner Mittelländer Verband sind Walther und Staudenmann gute Freunde. Walther, der Doppelmeter aus Habstetten ob Bolligen, wird im August erst 21 Jahre alt. Aber sein erster Triumph an einem Kranzfest war überfällig.

Schwingerkönig Wenger bezwungen

Diesen Triumph hat er nunmehr sogar an einem übergeordneten Kranzfest errungen, an einem der fünf Teilverbandsfeste. Am Vormittag hatte Walther drei Nichteidgenossen platt gebodigt. Als er nach der Mittagspause Eidgenossen zugeteilt bekam, fuhr Walther in gleicher Manier weiter.

Jetzt bettete er Thomas Sempach und im fünften Gang Schwingerkönig Kilian Wenger mit Plattwürfen ins Sägemehl. Remo Käser gab nach einer Knieverletzung ein gelungenes Comeback. Er überzeugte in den meisten Duellen und gewann den Kranz ohne Mühe.