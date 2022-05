Der Toggenburger startete nach der Corona-Pandemie so richtig durch. Nun will sich der Kilchberg-Sieger beweisen.

Vor 2021 war der Name Damian Ott nicht allzu vielen Schwing-Fans ein Begriff. Doch dies änderte sich in der letzten Saison schlagartig, denn der Toggenburger startete nach der Corona-Pandemie so richtig durch.

Nachdem er überraschend den Weissenstein- und Schwarzsee-Schwinget gewonnen hatte, setzte er am Kilchberger Schwinget zum Coup an: Der damals 21-Jährige krönte sich gemeinsam mit Samuel Giger und Fabian Staudenmann zum Festsieger.

01:29 Video Archiv: Ott bezwingt Kämpf und ist Festsieger Aus Sport-Clip vom 25.09.2021. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden.

Nun steht Ott vor der Saison der Bestätigung. Das Jahr 2022, das mit dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln den Höhepunkt schlechthin bereithält, beginnt für ihn am Sonntag mit dem Toggenburger Verbandsschwingfest im Klosterdorf Magdenau.

Mehr Muskelmasse

Der 22-Jährige ist bereit. «Ich fühle mich körperlich sehr fit», so Ott. Von einer in der Vorbereitung erlittenen Knieverletzung merkt er nichts mehr. Der 1,97 m grosse Toggenburger hat noch mehr Zeit ins Krafttraining investiert und entsprechend an Muskelmasse zugelegt. Die Gegner dürften damit gewarnt sein.

