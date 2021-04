Legende: Gegen ihn war kein Kraut gewachsen Leo Betschart (links) bei seinem Unspunnen-Sieg 1981 in Interlaken. Keystone

Der frühere Muotathaler Spitzenschwinger Leo Betschart ist mit 65 Jahren in seiner Wahlheimat Halifax in Kanada gestorben, wie der Schwinger-Blog meldet.

Betschart wohnte während seiner bemerkenswerten Karriere im aargauischen Sins und schwang für den Schwingklub Cham-Ennetsee. Er war vierfacher Eidgenosse, siegte an 31 Kranzfesten und gewann insgesamt 91 Kränze.

Grösster Sieg vor 40 Jahren

Der grösste Erfolg war der Triumph am Unspunnenfest in Interlaken 1981. Viele Jahre war er der böseste Schwinger im Innerschweizer Verband. Nach der aktiven Karriere war Betschart Technischer Leiter in seinem Klub und ab 2008 Technischer Leiter der Innerschweiz.