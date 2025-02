Per E-Mail teilen

Strittige Szenen mit vielen Emotionen im Nachgang haben sich in den letzten Jahren in den Sägemehl-Kreisen der Schweiz gehäuft. Eine «Teilschuld» daran hat sicher auch die gestiegene Medienabdeckung des Schweizer Nationalsports.

Weil das Interesse am Schwingen immer grösser wird, werden auch seit Jahren Rufe nach Neuerungen laut – wie zum Beispiel einem Video-Schiedsrichter, wie ihn der Fussball seit längerem kennt.

Erhöhter Pulsschlag beim Kampfrichter

Einer der grössten Verfechter des Schwing-VAR ist Nöldi Forrer. Im SRF-Podcast «Sykora Gysler» hat der Rekordmann in puncto gewonnenen Kränzen (151) seinen Standpunkt nochmals ausgeführt.

«Mit einer Form des Video-Schiedsrichters könnte man dem Kampfrichter viel Druck wegnehmen», so der 46-Jährige. Dazu malt er folgendes Bild:

«Beim Eidgenössischen hast du sieben Plätze. Bei einem davon sind alle Kameras, da finden alle Spitzenpaarungen statt, alle schauen zu. Der Pulsschlag beim Kampfrichter ist sicher 20 bis 30 Schläge höher.»

Legende: In Aktion Kampfrichter beim Oberaargauischen Schwingfest 2023. Keystone/Peter Klaunzer

So sei in relativ angespannten Situationen bei den Kampfrichtern auch die Fehleranfälligkeit höher. Die einfache Lösung: «Man könnte beim Kampfrichtertisch einen Bildschirm montieren. Dort könnten die zwei Kampfrichter am Tisch und derjenige im Sägemehl bei einer brenzligen Szene schnell nachschauen gehen und sich gegenseitig beraten.»

Das würde die Situation für alle Offiziellen entspannen. Forrer glaubt, dass es so «diese schwierigen Situationen gar nicht mehr gibt. Nur schon das Wissen, diesen Notfallschirm zu haben, hilft.»

Dreckiges Lachen bestraft

Diskussionen gäbe es in seinem Sport natürlich schon lange, weiss der im Sommer 2022 zurückgetretene Schwinger. In diesem Zusammenhang erzählt Forrer von einer Geschichte, die sich vor über 20 Jahren zugetragen hat:

«Es war ein offensichtlicher Fehlentscheid. Der Kampfrichter wollte dem Schwinger ‹eins reinwürgen›. Und lachte anschliessend noch dreckig. Deshalb sprang der Schwinger auf den Kampfrichtertisch!»