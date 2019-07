Im Schwingen treten gleich im 1. Gang die Besten gegeneinander an. Auch am ISAF in Flüelen ist dies nicht anders.

Zwischen halb neun und neun Uhr, irgendwann in dieser halben Stunde wird es soweit sein. Dann kommt der Moment, der sich ein bisschen anfühlen wird, als würde die Zeit über der Allmend von Flüelen den Atem anhalten.

Wie Federer - Nadal in der 1. Runde

Es ist einer dieser einzigartigen Bestandteile des Schwingsports, dass gleich zu Beginn des Wettkampfes die Besten gegen die Besten antreten. Wie wenn an einer Fussball-WM am 1. Spieltag Deutschland und Brasilien aufeinander losgelassen würden. Oder in Wimbledon Roger Federer und Rafael Nadal.

Was im Tennissport natürlich nicht funktionieren würde, weil man dort nach einer Niederlage ausscheidet. Anders als auf dem Schwingplatz, wo alle guten Athleten 6 Kämpfe haben und am Ende das Punktetotal zählt.

Jäger oder Gejagter?

Aber weil im ersten dieser 6 Kämpfe alle Bösen gleich gegen einen anderen Bösen antreten müssen, ergibt sich unweigerlich ab der ersten Wettkampfstunde eine Dramaturgie. Die einen gewinnen in diesem kapitalen 1. Gang und sind ab sofort die Gejagten. Andere gewinnen nicht und sind für den Rest des Wettkampfs die Jäger.

Einen besseren Beginn eines Spannungsbogens kann ich mir nicht vorstellen. Gäbe es dieses Wettkampfformat nicht, man müsste es erfinden.

Die aktuelle Saison hat bisher 2 Dominatoren hervorgebracht:

Armon Orlik , der jeden seiner 5 bestrittenen Wettkämpfe als Sieger beendet hat.

, der jeden seiner 5 bestrittenen Wettkämpfe als Sieger beendet hat. Und Pirmin Reichmuth, der an den Kranzfesten, die er bestritten hat, einmal 2. und sonst jedes Mal 1. war.

Duell der Dominatoren gleich zu Beginn

Und was macht jetzt also Thedy Waser, der technische Leiter des Innerschweizer Schwingerverbandes, der für die Einteilung des 1. Ganges verantwortlich ist? Er lässt die beiden gegeneinander antreten. So wird es also gegen Ende des 1. Ganges zum Duell Orlik gegen Reichmuth kommen.

Spitzenpaarungen Innerschweizer Schurtenberger Sven - Leuppi Samir Schuler Christian - Suppiger René von Ah Benji

- Erb Roger

Imhof Andi - Alpiger Nick Müllestein Mike

- Piemontesi

Pascal Ulrich Andreas - Gloggner Philipp Reichmuth Pirmin

- Orlik Armon Wicki Joel - von Weissenfluh Kilian

Für beide ist es bereits das drittletzte Kranzfest vor dem Eidgenössischen. Für beide ist es der ultimative Härtetest. Für beide ist es ein Kampf, auf den sie sich mit maximaler Intensität vorbereitet haben. Ein Kampf, der sicher für das Innerschweizerische Teilverbandsfest und vielleicht auch darüber hinaus gewisse Weichen stellt.

Pirmin Reichmuth und Armon Orlik werden sich am Sonntagmorgen gegenüberstehen. Sekunden, bevor sie ihre ganze Kraft und Technik in diesen grossen Kampf werfen, werden sich die beiden auf dem Sägemehl die Hand reichen, und in der Arena von Flüelen wird es ehrfürchtig still werden. Das ist er: der Moment.

