Vor Ort in Mollis? Arena-Speaker oder SRF-Kommentar live hören

29.08.2025, 12:58

Wenn Sie in Mollis auf der Tribüne sind und gerne den SRF-Kommentar im Ohr hätten, sind Sie hier richtig! Über folgenden Link können Sie den SRF-Sport-Kommentar, den Arena-Speaker oder das Public-Viewing-Audio klar und verzögerungsfrei via Smartphone auf Hörhilfen oder Kopfhörer streamen

Es stehen 3 Kanäle zur Verfügung

  • Arena-Speaker: Die offizielle Moderation über die Arena-Lautsprecher.
  • SRF-TV-Kommentar: Der Live-TV-Kommentar von SRF.
  • Public Viewing: Das offizielle Public Viewing vor Ort.

Für Bluetooth-Hörhilfe Nutzer:innen und alle Besucher:innen

Dank ultra-low-latency Audiostreams ist das Angebot besonders für Menschen mit Bluetooth-fähigen Hörhilfen geeignet. Die fast verzögerungsfreie Übertragung über das Smartphone ermöglicht ein synchrones Hörerlebnis direkt im Ohr.

Alle Kanäle sind zusätzlich mit einem Live-Transkript (Speech-to-Text) ausgestattet. Das Transkript wird in Echtzeit erstellt und in die Sprachen Französisch, Italienisch und Englisch übersetzt. So können alle Besucher:innen die Wettkämpfe in der Sprache ihrer Wahl verfolgen.

Über den QR-Code können Sie den Link mit anderen Handys teilen

Schwarz-weisser QR-Code.
Legende: SRF

