Wenn Sie in Mollis auf der Tribüne sind und gerne den SRF-Kommentar im Ohr hätten, sind Sie hier richtig! Über folgenden Link können Sie den SRF-Sport-Kommentar, den Arena-Speaker oder das Public-Viewing-Audio klar und verzögerungsfrei via Smartphone auf Hörhilfen oder Kopfhörer streamen

Link

Es stehen 3 Kanäle zur Verfügung

Arena-Speaker : Die offizielle Moderation über die Arena-Lautsprecher.

: Die offizielle Moderation über die Arena-Lautsprecher. SRF-TV-Kommentar : Der Live-TV-Kommentar von SRF.

: Der Live-TV-Kommentar von SRF. Public Viewing: Das offizielle Public Viewing vor Ort.

Für Bluetooth-Hörhilfe Nutzer:innen und alle Besucher:innen

Dank ultra-low-latency Audiostreams ist das Angebot besonders für Menschen mit Bluetooth-fähigen Hörhilfen geeignet. Die fast verzögerungsfreie Übertragung über das Smartphone ermöglicht ein synchrones Hörerlebnis direkt im Ohr.

Alle Kanäle sind zusätzlich mit einem Live-Transkript (Speech-to-Text) ausgestattet. Das Transkript wird in Echtzeit erstellt und in die Sprachen Französisch, Italienisch und Englisch übersetzt. So können alle Besucher:innen die Wettkämpfe in der Sprache ihrer Wahl verfolgen.

Über den QR-Code können Sie den Link mit anderen Handys teilen