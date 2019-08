Der Nordwestschweizer Hoffnungsträger kann am Eidgenössischen in Zug am 2. Tag nicht mehr antreten.

Nach Käser auch Alpiger out

Mit Nick Alpiger hat am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Zug ein weiterer prominenter Schwinger für den 2. Tag Forfait erklären müssen. Beim grössten Hoffnungsträger der Nordwestschweizer brach im 2. Gang vom Samstag gegen Patrick Schenk die Hüftverletzung, die er sich auf dem Weissenstein zugezogen hatte, wieder auf. Er verliess das Fest an Krücken.

Bereits am Samstag hatte Remo Käser sein Fest beenden müssen. Auch der Berner leidet an den Folgen einer alten Verletzung. Käser hatte im Juni einen Bandscheibenvorfall erlitten, seine Teilnahme am Eidgenössischen stand lange Zeit auf der Kippe.