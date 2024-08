Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Mit 20 Jahren auf dem Gipfel Kilian Wenger mit Sieger-Muni «Arnold» nach seinem Triumph in Frauenfeld. Keystone/ALESSANDRO DELLA BELLA

110 Kränze hat Kilian Wenger in seiner 25-jährigen Karriere als Schwinger gewonnen. Der Berner aus dem Diemtigtal ist damit einer von 33 Athleten im «100er-Klub». Von all seinen Kranzgewinnen überstrahlt jener vom ESAF 2010 alle anderen. In Frauenfeld ging Wengers Stern auf. Er zeigte einen perfekten Wettkampf mit 8 Siegen und 79,00 Punkten. Der zweitplatzierte Jörg Abderhalden lag schon 2 Zähler hinter dem neuen Schwingerkönig zurück.

Doch Wengers Palmarès nur auf Frauenfeld 2010 zu reduzieren, würde dem 34-Jährigen nicht gerecht werden. Schliesslich war der gelernte Metzger so erfolgreich, wie nicht viele andere Schwinger. Ein Auszug aus seinen Erfolgen: