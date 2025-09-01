Am ESAF in Mollis holten die Berner zum 4. Mal in Folge die meisten Kränze. Den König stellte aber erneut ein anderer Teilverband.

BKSV: Am breitesten aufgestellt, aber wieder ohne König

Legende: Die meisten Kränze gewonnen, doch den Königstitel knapp verpasst Die Berner Schwinger um ihren in Mollis zweitplatzierten Mitfavoriten Fabian Staudenmann (Mitte). Freshfocus/Benjamin Soland

Den Schwingerkönig stellen die erfolgsverwöhnten Berner am Eidgenössischen in Mollis wie schon vor drei Jahren in Pratteln (Joel Wicki/ISV) nicht. Dafür sind sie mit 12 Kranzgewinnern zum 4. Mal in Folge der erfolgreichste Teilverband.

Von den 17 Kränzen, die der BKSV 2022 gewonnen hatte, waren die Berner dieses Mal aber weit entfernt. Die Innerschweizer (10 Kränze), Nordostschweizer (9) und auch die Nordwestschweizer (8) waren ihnen im Glarnerland dicht auf den Fersen. Einzig die Südwestschweizer fielen mit einem Kranzgewinn wenig überraschend ab.

Nur 40 Kränze wurden in Mollis verteilt

Die Innerschweizer rehabilitierten sich für die Schlappe von vor drei Jahren (nur 7 Kränze) und für die Nordwestschweizer war Mollis gar das erfolgreichste Fest aller Zeiten. Insgesamt verteilte der Eidgenössische Schwingerverband im Glarnerland nur 40 Kränze.

Kranzverteilung am ESAF in diesem Jahrtausend:

Jahr BKSV ISV NOSV NWSV SWSV Total 2025 12 10 9 8 1 40 2022 17 7 10 7 3 44 2019 15 13 10 3 3 44 2016 17 14 10 5 46 2013 13 17 12 3 45 2010 12 12 13 5 1 43 2007 7 17 8 6 3 41 2004 12 20 9 3 2 46 2001 11 13 12 4 2 42

fett = dieser Teilverband stellte den Schwingerkönig