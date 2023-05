Der 21-jährige Nichteidgenosse hat am Zuger Kantonalschwingfest seinen ersten Sieg an einem Kranzfest gefeiert.

Noe van Messel hat in Zug den bisher grössten Erfolg in seiner noch jungen Karriere gefeiert. Und das auf beeindruckende Art und weise. Der talentierte, 192 cm grosse Zuger gewann alle sechs Gänge.

Im Schlussgang bezwang er mit Kurz und Nachdrücken den zwei Jahre älteren Obwaldner Jonas Burch, der seit Pratteln 2022 Eidgenosse ist.

Legende: Schwang oben aus Noe van Messel am Zuger Kantonalen. Keystone/Urs Flüeler

Reichmuth verpasst Schlussgang

Der favorisierte Pirmin Reichmuth brachte es auf zu wenige Maximalnoten, um in den Schlussgang vorzustossen. Er wurde aber Zweiter. Marcel Bieri als Dritter komplettierte den Triumph der Zuger Schwinger.

Da die Innerschweizer in Pratteln nur sieben Schwinger in die Kranzränge gebracht haben und die Eidgenossen Benji von Ah und Andi Imhof zurücktraten, ist das Feld an den Kantonalfesten der Innerschweiz ausgedünnt. In Zug waren in Abwesenheit von Joel Wicki und Sven Schurtenberger nur sechs Eidgenossen im Feld.