Beim 2. Teil der Qualifikation zum 1. Women's America's Cup wird am Donnerstag wegen Flaute nur ein Rennen gefahren.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Vor der Küste Barcelonas müssen die Organisatoren des ersten Women's America's Cup erneut umdisponieren. Nachdem die Rennen 5 bis 8 der Qualifikation der Gruppe A am Dienstag aufgrund zu wenigen Booten nicht hatten durchgeführt werden können, machte den Teams am Donnerstag der fehlende Wind einen Strich durch die Rechnung. Nur das 5. Rennen konnte durchgeführt werden, danach herrschte Flaute.

Das Schweizer Team Alinghi gestaltete den einzigen Auftritt des Tages jedoch äusserst erfolgreich. Das Team um Skip Nathalie Brugger befand sich zunächst an dritter Position, ehe es sich an die Spitze vorarbeiten konnte. Da das Boot in der Folge nicht mehr von den Foils flog, war der deutliche Erfolg Tatsache.

Auf Halbfinalkurs

Im Zwischenklassement hat sich Alinghi nach 5 von 8 Rennen an Neuseeland vorbei auf Rang 3 vorgeschoben, der zur Halbfinalqualifikation berechtigt. Der Rückstand auf das Spitzenduo Grossbritannien und Italien beträgt 11 Punkte, der Vorsprung auf Neuseeland 5 Zähler. Spielt der Wind mit, werden die entscheidenden drei Regatten am Freitag ausgetragen (live bei SRF).