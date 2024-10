Per E-Mail teilen

Das Schweizer Segel-Syndikat Alinghi liegt bei der Qualifikation zum 1. Women's America's Cup nach 4 von 8 Rennen auf Platz 4.

Nach den Plätzen 3 und 2 in den ersten Rennen fielen die Schweizerinnen durch 2 verpatzte Regatten zurück.

In Führung liegt nach dem ersten Renn-Tag das italienische Team Luna Rossa vor den Britinnen von Athena Pathway.

Das Schweizer Team Alinghi liegt nach einem wechselhaften 1. Wettkampf-Tag bei der Qualifikation zum 1. Women's America's Cup auf Platz 4. Die Schweizerinnen um Skip Nathalie Brugger überzeugten dabei insbesondere in den ersten beiden Regatten.

Spezielle Szenen in der 2. Regatta

Als Alinghi nach einem 3. Rang zum Start im 2. Rennen zwischenzeitlich gar die Führung übernahm, setzte plötzlich der Wind aus. Sämtliche 6 Teams fielen von den Foils und so wurde das Rennen neutralisiert. Immerhin beendeten die Schweizerinnen die Regatta trotzdem auf Platz 2.

Damit belegte man nach der Hälfte des 1. Tages knapp hinter Grossbritannien und Italien Rang 3. Den Anschluss an die Spitze verlor man dann bei den weiteren Regatten aber komplett. Nach den Rängen 6 und 5 fiel das Schweizer Boot auf den 4. Gesamtrang zurück. Der Rückstand auf Neuseeland auf dem 3. Platz, der zur Halbfinal-Teilnahme berechtigt, beträgt nach 4 von 8 Rennen 3 Punkte.

So geht's weiter

Nach der Häfte der Qualifikation führen die Italienerinnen von Luna Rossa, die nach einem verpatzten Auftakt 3 Siege in Folge feierten und die konstanten Britinnen von der Spitze verdrängten. Weiter geht es in der Qualifikation am Dienstag mit den Regatten 5 bis 8. Auch diese Rennen können Sie live bei SRF verfoglen.