Für Alinghi hätte es am Dienstagnachmittag darum gehen sollen, die Rennen 5 bis 8 in der Qualifikation zum 1. Women's America's Cup erfolgreich zu gestalten. Also in der Endabrechnung unter den besten 3 von 6 Equipen der Gruppe A zu landen. So weit kam es vor der Küste von Barcelona jedoch gar nicht.

Kanadierinnen fast gekentert

Denn am Vormittag war in der Gruppe B das kanadische Concord Pacific Racing Women's Team nur knapp einer Kenterung entgangen. Ihre AC40-Yacht verlor gleich in der 1. Regatta die Kontrolle, hob zu hoch ab und tauchte mit dem Bug ins Wasser ein. In der Folge wurde das Boot mit Wasser gefüllt, was etliche elektronische Systeme und die Steuerung ausser Gefecht setzte. Reparaturen wurden dadurch notwendig. Da in der Frauen-Konkurrenz des America's Cup die AC40-Yachten vom Veranstalter gestellt werden, gab es nicht genügend Boote für die Regatten am Nachmittag.

In Abwesenheit Kanadas gelang Schweden die totale Dominanz. Die Skandinavierinnen entschieden sämtliche Rennen Nummer 5 bis 8 für sich. Dahinter zogen auch das JAJO Team DutchSail (NED) und das Sail Team BCN Women (ESP) in die nächste Runde ein.

So geht's weiter

Nach der Hälfte der Qualifikation führen in der Gruppe A weiterhin die Italienerinnen von Luna Rossa. Weiter geht es in der Qualifikation – weil am Mittwoch vor Barcelona schwierige Windbedingungen vorausgesagt werden – voraussichtlich am Donnerstag mit den Regatten 5 bis 8. Alinghi muss dann noch einen Rang gewinnen, um in die nächste Runde einzuziehen. Auch diese Rennen können Sie live bei SRF verfolgen.