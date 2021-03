An den ersten 3 Tagen des America's Cup hatten sich Titelverteidiger New Zealand und Luna Rossa ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Beide Teams gewannen jeweils eine Regatta, sodass es am Samstag 3:3 stand. Am Sonntag liess das Wetter dann keine Wettkämpfe zu.

Am Montag konnte nun der Gastgeber vor der Küste von Auckland die vielleicht vorentscheidende Differenz schaffen. Die Neuseeländer gewannen nämlich beide Regatten und zogen in der Best-of-13-Serie auf 5:3 davon. Team New Zealand ist noch 2 Erfolge von der Titelverteidigung entfernt. Die nächsten Duelle stehen am Dienstag auf dem Programm.

Unglaubliche 8. Regatta

Nachdem New Zealand im 7. Duell 4:3 in Führung gegangen war, entwickelte sich in der 8. Regatta ein Wettkampf, wie ihn der America's Cup in seiner 170-jährigen Geschichte noch nicht oft gesehen hatte. Luna Rossa fuhr zuerst eine Führung von über 4 Minuten heraus, ehe der Herausforderer aus Italien in ein Windloch geriet und nicht mehr vom Fleck kam.

Die Neuseeländer holten ihren riesigen Rückstand auf und liessen Luna Rossa stehen. Letzlich gewann Team New Zealand die Regatta mit fast 4 Minuten Vorsprung.