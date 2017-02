Alan Roura: Rang 12 mit 1 Monat Rückstand

Bei der Weltumsegelung Vendée Globe hat nun auch Alan Roura das Ziel erreicht. Der 23-jährige Genfer Skiper war der jüngste Teilnehmer.

74 Tage, 3 Stunden, 30 Minuten

In dieser Rekordzeit liess sich Armel Le Cléac'h (Fr) am 19. Januar als Sieger der Vendée Globe feiern. 105 Tage, 20 Stunden, 10 Minuten

Nach dieser Dauer ist am Montagmorgen, 20. Februar, um exakt 9:12 Uhr auch für Alan Roura das Abenteuer hoch zu See zu Ende gegangen

Mit dieser Marke belegt der 23-jährige Genfer Skipper im Schlussklassement Position 12. Eine Havarie mitten im pazifischen Ozean hatte Roura Anfang Januar bei der Weltumsegelung im Einhandboot ohne Zwischenhalt und fremde Hilfe viel Zeit gekostet.

Seine Zielankunft in Sables d'Olonne (Fr) verdient dennoch Respekt. So war er der jüngste Teilnehmer im Feld. Bald hat Roura schon wieder etwas zu feiern: am 26. Februar seinen 24. Geburtstag.