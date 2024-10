Noch immer kein Renn-Sieg für den Herausforderer um den 37. America's Cup: Dagegen ist Neuseeland am Hafen vor Barcelona voll auf Titelverteidigungs-Kurs.

Die «Kiwis» machten den nächsten Schritt Richtung erneuten Sieg beim America's Cup. Das Team um Skipper Peter Burling gewann am Montag gegen das britische Boot auch die 4. Wettfahrt. Ursprünglich hätte diese Entscheidung schon am Vortag fallen müssen. Wegen zu wenig Wind musste aber der 1. Reservetag in Anspruch genommen werden.

Das 4. Duell verlief vorab auf den ersten beiden der 6 Streckenabschnitte völlig ausgeglichen. Die britische Crew mit Skipper Sir Ben Ainslie durfte sich berechtigte Hoffnungen darauf machen, in dieser Serie endlich aufs Scoreboard zu kommen.

Den Briten bleibt etwas Zeit zur Korrektur

Doch diese Hoffnungen hatten nicht lange Bestand. Nach der 2. Wende vermochte sich das Team New Zealand etwas abzusetzen und danach den Vorsprung auf eine beruhigende Distanz auszubauen. Das Ziel erreichten die Neuseeländer mit 23 Sekunden Reserve.

Um die älteste Trophäe in der Sportwelt zum 3. Mal hintereinander zu ergattern, benötigen Burling und seine Kollegen im Best-of-13-Format noch 3 Siege. Die nächsten zwei Wettfahrten stehen am Mittwoch im Programm (ab 14:05 Uhr wiederum live im SRF-Stream).