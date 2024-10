Per E-Mail teilen

Legende: Duell vor Barcelona Britannia hat gegen New Zealand die Nase vorn. Imago/Zuma Press Wire

Britannia gewinnt beim America's Cup vor Barcelona die Regatten 5 und 6 gegen Neuseeland.

Damit verkürzt der Herausforderer in der Gesamtwertung auf 2:4.

Die nächsten beiden Regatten sind für Freitag angesetzt.

Plötzlich Spannung statt Langeweile: Am 4. Renntag um den America's Cup schaffte es das Team Britannia aufs Scoreboard. Die Crew um Skipper Ben Ainslie gewann gegen Titelverteidiger Neuseeland beide Regatten und liegt in der Best-of-13-Serie nur noch 2:4 in Rücklage.

Echtes Racing erlebten die Segel-Fans allerdings nur im 2. Rennen des Tages. Die Briten erwischten dort den besseren Start, die Neuseeländer mit Skipper Peter Burling holten aber auf der 2. Rennhälfte mächtig auf. Letztlich rettete Ineos Britannia nur 7 Sekunden ins Ziel.

Briten holen Titelverteidiger von den Foils

Die erste Regatta war bereits vor dem Start entschieden gewesen: Das Emirates Team New Zealand konnte das Boot vor dem Start nicht auf den Foils halten und verschenkte die komplette Geschwindigkeit.

Die Briten hatten den Zwischenfall mit einem cleveren Manöver provoziert, indem sie dem Gegner den Wind nahmen. Britannia schoss davon und liess sich nicht mehr einholen. Zeitweise lagen die Neuseeländer über 1,5 km zurück, letztlich querten sie die Ziellinie 1:18 Minuten hinter Britannia.

«Noch ein weiter Weg»

«Es ist noch ein weiter Weg. Aber das Comeback ist gestartet», sagte Ainslie: «Es ist ein grosser Erfolg des gesamten Teams.»

Neuseelands Co-Steuermann Nathan Outteridge erkannte den Fortschritt der Konkurrenten an: «Wir wussten, dass sie starke Segler sind und ein gutes Boot haben. Wir haben nicht unsere beste Leistung abgeliefert.»

So geht es weiter

Die Regatten 7 und 8 sind für Freitag angesetzt (erneut ab 14:05 Uhr im kommentierten Livestream). Neuseeland strebt den 5. Gesamtsieg am America's Cup an, für die Briten wäre es in der 173-jährigen Geschichte des Wettkampfs eine Premiere.