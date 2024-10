Legende: Wollen in Barcelona überzeugen Nathalie Brugger und ihr Team. Oriol Castello/Alinghi Red Bull Racing

Zum ersten Mal überhaupt in der 173-jährigen Geschichte des America's Cup findet in diesem Jahr ein Frauen-Wettkampf statt. Ab Samstag segeln insgesamt zwölf Boote vor der Küste Barcelonas um den Sieg im prestigeträchtigen Wettbewerb.

Die Schweizer Alinghi-Equipe fährt in einer Gruppe gegen die anderen am America's Cup teilnehmenden Teams aus Neuseeland, Grossbritannien, Italien, den USA und Frankreich. Im anderen Pool sind die eingeladenen Boote aus Spanien, den Niederlanden, Kanada, Deutschland, Schweden und Australien dabei. Das vierköpfige Schweizer Team auf dem AC40 wird angeführt von Skipperin Nathalie Brugger.

In der Qualifikationsserie stehen pro Gruppe acht Fleet Races (Rennen mit allen sechs Teams) auf dem Programm. Die jeweils drei besten Boote der beiden Gruppen ziehen in die Halbfinalserie ein. Dort werden in vier Rennen die beiden Finalisten ermittelt. Die Entscheidung um den Sieg im ersten America's Cup der Frauen fällt dann am 13. Oktober in einem einzigen Final-Duell.