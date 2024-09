Die Vorentscheidung am America's Cup im Kampf um die Halbfinal-Teilnahme muss vertagt werden.

Legende: War am Sonntag nicht rennmässig im Einsatz Die Alinghi. Keystone/EPA/Siu Wu

Wegen eines Gewitters am Mittag und später zu wenig Wind wurde die letzte Vorausscheidung an der Challenger Selection Series vor Barcelona verschoben. Am Sonntag hätten die letzten Rennen auf dem Programm gestanden.

Bei den noch ausstehenden Duellen Orient Express Racing Team (FRA) – Ineos Britannia (GBR) und Luna Rossa Prada Pirelli Team (ITA) – Alinghi Red Bull Racing (SUI) wird der letzte Halbfinal-Teilnehmer gesucht.

Verliert das Schlusslicht Frankreich gegen die Briten, steht Alinghi vorzeitig als viertes und letztes Team im Halbfinal.

Gewinnen die Franzosen, stehen die Schweizer unter Druck und müssen gegen Tabellenführer Luna Rossa nachziehen – sonst kommt es zu einem alles entscheidenden Direktduell mit Orient Express.

Nun soll am Montag die Entscheidung fallen. Die Prognosen für Anfang Woche in Barcelona garantieren indessen nicht, dass gesegelt werden kann.