Neuseeland gewinnt die Regatten 7 und 8 am America's Cup in Barcelona.

Damit liegt der Titelverteidiger gegen den Herausforderer Grossbritannien neu mit 6:2 in Führung und braucht in der Best-of-13-Serie nur noch einen Sieg für den erneuten Triumph.

Bereits am Samstag kann Neuseeland die Titelverteidigung perfekt machen.

Hatte Britannia am Mittwoch mit 2 Siegen die Hoffnungen auf ein doch noch spannendes Duell mit Neuseeland am America's Cup genährt, wurden diese am Freitag wieder jäh zerstört. Die «Kiwis» fuhren 2 souveräne Siege ein und liegen nun mit 6:2 in Führung. Damit fehlt den Neuseeländern noch 1 Sieg zur erfolgreichen Titelverteidigung.

In der 1. Regatta des Tages hatten sie eigentlich den schlechteren Start erwischt, sie zogen dann aber aus einem Winddreher Profit. Einmal vor den Briten, geriet «New Zealand» nicht mehr in Gefahr. Insgesamt hatten die «Kiwis» bei stark wechselnden Winden auch das bessere Set-up gefunden. Im Ziel betrug der Vorsprung über 1000 m bzw. 1:13 Minuten.

Favorit erholt, Herausforderer mit dem Rücken zur Wand

In der Reprise konnte der Sieg bestätigt werden, entsprechend zeigte sich der Favorit erfreut. «Ich bin stolz auf das ganze Team. Nach den Rückschlägen zuletzt hatten wir ein bisschen Druck und haben uns bestens befreit», sagte dazu Neuseeland-Skipper Peter Burling.

Auf der anderen Seite stehen Ben Ainslie und seine Equipe nun von einer Herkulesaufgabe. Jede weitere Niederlage lässt den Traum, den America's Cup zurück ins Mutterland zu bringen, platzen.

So geht es weiter

Die erste Gelegenheit, die Titelverteidigung perfekt zu machen, bietet sich Neuseeland am Samstag, wenn die Regatten 9 und 10 anstehen (ab 14:05 Uhr im kommentierten Livestream). Neuseeland strebt den 5. Gesamtsieg am America's Cup an, für die Briten wäre es in der 173-jährigen Geschichte des Wettkampfs eine Premiere.

Allerdings dürfte die programmmässige Fortsetzung des Wettkampfs für den Veranstalter zur kurzfristigen Herausforderung werden. Denn primär fürs Wochenende und auch für Montag sind sehr schlechte Windverhältnisse zu erwarten.