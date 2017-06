America's Cup: Team New Zealand baut Führung aus

Heute, 20:39 Uhr

Dem Team New Zealand läuft es am America's Cup vor Bermuda weiter gut: Der Herausforderer gewann auch am Sonntag beide Rennen gegen das Oracle Team aus den USA und führt damit 3:0.

Bild in Lightbox öffnen. Auch am zweiten Tag demonstrierten die Neuseeländer um Peter Burling die Überlegenheit ihres High-Tech-Katamarans bei leichteren Winden. Bei einer Windgeschwindigkeit um die neun bis zehn Knoten gewannen sie im ersten Rennen mit einem Vorsprung von 49 Sekunden, im zweiten lagen sie sogar 1:12 Minuten vorn. Weil die «Kiwis» wegen des Gesamtsieges der Amerikaner in der ersten Herausfordererrunde mit einem Minuspunkt in das Finalduell gestartet waren, beträgt die Führung nach den ersten vier Rennen erst 3:0. Fortsetzung am Samstag Die Finals werden nach einer fünftägigen Pause am kommenden Samstag mit den Rennen fünf und sechs fortgesetzt. Die Finalserie ist entschieden, sobald einer der beiden Kontrahenten sieben Punkte eingefahren hat. Beinahe-Crash: Heikle Szene am Sonntag whoa, that was close ..@OracleTeamUSA vs @EmiratesTeamNZ#AmericasCup pic.twitter.com/ppsMVWBRHZ — America's Cup (@americascup) 18. Juni 2017

mir/agenturen