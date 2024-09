Per E-Mail teilen

Legende: Chancenlos Alinghi hat gegen Grossbritannien das Nachsehen. Keystone/EPA/Toni Albir

Alinghi ist der Auftakt in die Halbfinals der Challenger Selection Series in Barcelona missglückt.

Das Schweizer Syndikat kassiert in der Vorausscheidung zum America's Cup gegen Grossbritannien, den Sieger der Round Robin, 2 Niederlagen.

Im anderen Halbfinal führt Luna Rossa aus Italien gegen die USA ebenfalls 2:0. Weiter geht es am Sonntag.

Alinghi muss sich etwas einfallen lassen, will man im Halbfinal der Challenger Selection Series gegen Grossbritannien mithalten können. Für das Schweizer Syndikat setzte es in der Vorausscheidung zum America’s Cup zum Auftakt zwei klare Niederlagen ab.

Das Team um Skipper Arnaud Psarofaghis, der am Samstag seinen 36. Geburtstag feierte, startete vor der Küste Barcelonas zwar stark in die Halbfinals. Alinghi führte im 1. Rennen nach dem 1. Leg gegen den grossen Favoriten aus Grossbritannien. Doch der Sieger der Round Robin wusste umgehend zurückzuschlagen.

Briten drehen nach 1. Leg auf

Nach der 1. Zieldurchfahrt erwischten die Briten die bessere Seite mit besserem Wind und mehr Druck. Innert weniger Sekunden war Alinghis Vorsprung weg. Anschliessend folgte bei einer Wende ein Manövrierfehler, das Schweizer Boot fiel von den Foils und musste neuen Schwung aufnehmen.

Die Briten konnten den Vorsprung kontinuierlich – und bis auf über einen Kilometer – ausbauen. Die Schweizer blieben chancenlos und kamen mit einem Rückstand von 2:05 Minuten ins Ziel.

Kapitaler Fehlstart mit 2 Strafen ins 2. Rennen

Im 2. Duell kam es noch schlimmer: Alinghi fiel schon vor dem Start von den Foils und kassierte eine doppelte Strafe, weil man den markierten Bereich verlassen hatte und zu spät beim Startbereich eingetroffen war. Die Folge: Alinghi musste sich zu Beginn mindestens 150 Meter zurückfallen lassen.

Während sich die Schweizer schwer taten und den Rhythmus nicht fanden, flogen die Briten förmlich über das Wasser. Schon nach dem 1. Leg betrug der Vorsprung 1:13 Minuten. Alinghi hatte in der Folge nicht den Hauch einer Chance und büsste am Ende 1:37 Minuten ein.

So geht es weiter

Die nächsten beiden Duelle finden am Sonntagnachmittag statt. Wer zuerst 5 Punkte eingefahren hat, zieht in den Final der Challenger Selection Series gegen Italien oder die USA ein. In diesem Duell führen die Italiener ebenfalls mit 2:0.