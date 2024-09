Per E-Mail teilen

Alinghi feiert bei den Challenger Selection Series beim America’s Cup in Barcelona den 2. Sieg im 6. Ernstkampf.

Das Schweizer Syndikat setzt sich gegen American Magic aus den USA mit einem Vorsprung von 38 Sekunden durch.

Damit liegt Alinghi nun einen Punkt vor Frankreich auf dem vorletzten Platz, der gerade noch für die Teilnahme an den Halbfinals berechtigt.

Das nächste Duell findet am Samstag gegen Grossbritannien statt.

Nachdem am Mittwoch wegen des schlechten Wetters nicht gesegelt werden konnte, ging die 2. Tranche der Challenger Selection Series am Donnerstag mit dem 2. Rennen weiter. Alinghi konnte den Schwung aus dem 1. Sieg vom Dienstag gegen die Franzosen mitnehmen und feierte gegen American Magic aus den USA einen weiteren Punktgewinn.

Die Amerikaner kassierten beim Start eine Strafe, weil sie zu früh die Startlinie passiert haben. Sie mussten sich zunächst 75 Meter hinter Alinghi zurückfallen lassen. Das Schweizer Syndikat, das ein praktisch fehlerfreies Rennen zeigte, baute danach den Vorsprung kontinuierlich aus. Im Ziel betrug der Abstand 38 Sekunden.

Mit dem 2. Punktgewinn hat Alinghi nun die Franzosen (Niederlage gegen die Italiener) überholt und belegt den zweitletzten Rang. Damit wären die Schweizer im Halbfinal und Frankreich ausgeschieden.

So geht es weiter

Noch stehen in der Vorausscheidung zum 37. America's Cup aber 2 Rennen auf dem Programm. Am Samstag geht es für Alinghi mit dem Duell gegen Grossbritannien weiter, am Sonntag steht zum Abschluss das Rennen gegen Leader Luna Rossa aus Italien auf dem Programm.