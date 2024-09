Alinghi verliert bei den Challenger Selection Series beim America’s Cup in Barcelona gegen Grossbritannien.

Damit bleibt das Schweizer Syndikat nach 7 Ernstkämpfen auf 2 Punkten sitzen.

Nach dem überlegenen Sieg am Donnerstag gegen das favorisierte Team aus den USA ist Alinghi am Samstag wieder zurückgebunden worden: Im Duell mit den Briten musste sich das Schweizer Syndikat klar geschlagen geben. Das Team um Skipper Arnaud Psarofaghis überquerte die Ziellinie 53 Sekunden nach Ineos Britannia.

Damit bleibt Alinghi bei 2 Punkten und dem 4. Platz, der gerade noch für die Halbfinal-Qualifikation berechtigen würde. Am Samstag verloren die Schweizer später auch noch gegen das ausser Konkurrenz segelnde Team New Zealand. Am Sonntag, am letzten Tag der Round Robin, geht es gegen Leader Luna Rossa aus Italien.

Legende: Konnte gegen die Briten nicht punkten Alinghi. Keystone/EPA/Quique Garcia

Positiv für Alinghi verlief immerhin das Rennen zwischen den USA und Frankreich. Die Franzosen, als einziges Team hinter Alinghi klassiert, unterlagen klar.

Will das Orient Express Racing Team am letzten Renntag am Sonntag das Ruder noch einmal herumreissen, ist im 1. Rennen des Tages gegen Ineos Britannia ein Sieg zwingend Pflicht. Alinghi müsste in diesem Fall gegen das auf Platz 1 liegende italienische Team siegen – sonst kommt es zu einem Direktduell um den letzten Halbfinal-Platz.