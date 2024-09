Alinghi wendet Aus in einziger Regatta des Tages ab

Legende: Sendet ein Lebenszeichen Alinghi hat im Halbfinal der Challenger Selection Series den ersten Punkt errungen. imago images/ZUMA Press Wire

Alinghi erringt am dritten Tag der Vorausscheidung zum America's Cup im Halbfinal der Challenger Selection Series gegen das britische Boot den ersten Sieg und verkürzt im Best-of-9-Modus auf 1:4.

Die geplante zweite Regatta des Tages muss wegen des schwachen Windes vor der Küste Barcelonas verschoben werden.

Im anderen Halbfinal-Duell steht es zwischen den USA und Italien ebenfalls 1:4.

Der Traum vom America's Cup lebt für Alinghi vorerst weiter. Gegner Grossbritannien verpasste im Halbfinal der Challenger Selection Series in Barcelona den 5:0-Sweep. Stattdessen gewannen die Schweizer die einzige Regatta des Montags und konnten in der Serie auf 1:4 verkürzen. Wegen zu wenig Wind konnte danach nicht mehr zum 6. Rennen gestartet werden. Weiter geht es nach einem Reservetag erst am Mittwoch.

Für Alinghi nicht unbedingt eine gute Nachricht, hätten die im Vergleich zu den ersten beiden Tagen veränderten Wetterbedingungen womöglich doch die Chance bedeutet, sogar auf 2:4 heranzukommen. Das Team um Skipper Arnaud Psarofaghis kam mit dem schwachen Wind deutlich besser zurecht als die Crew auf der Britannia.

Zeitlimit knapp eingehalten

Zwar lag Alinghi zwischenzeitlich mit über 40 Sekunden zurück, nachdem das Boot erneut von den Foils gefallen war. Doch dann unterlief auch Skipper Ben Ainslie einer der seltenen Fehler beziehungsweise sorgte der zu einem Lüftchen verkommene Wind dafür, dass die britische Jacht ebenfalls von den Foils rutschte und praktisch still stand.

Die Britannia kam zwar wieder ins «Fliegen», doch die Windstärke baute neuerlich ab, so dass beide Boote mit Geschwindigkeiten von fünf bis zehn Knoten Richtung Ziel tuckerten – und Alinghi trotzdem innerhalb des erlaubten Zeitlimits blieb.

00:54 Video Flaute vor Barcelona: Alinghi tuckert zum 1. Punkt Aus Sport-Clip vom 16.09.2024. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

So geht es weiter

Für Alinghi geht das Abenteuer America’s Cup weiter. Gleiches gilt für die USA, die im anderen Halbfinal gegen das bisher dominierende italienische Boot Luna Rossa ebenfalls die Gunst der Stunde nutzten, ihrerseits den ersten Punkt errangen und auf 1:4 stellten.

Die Sieger kämpfen im Final im Best-of-13-Format darum, wer Titelverteidiger Neuseeland beim 37. America’s Cup herausfordern darf.