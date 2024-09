Per E-Mail teilen

Alinghi unterliegt im Halbfinal der Challenger Selection Series Grossbritannien 2:5.

Nach dem zweiten Sieg in Folge in der sechsten Regatta bleiben die Schweizer im siebten Rennen chancenlos.

Im anderen Halbfinal in Barcelona können die USA gegen Italien dank zwei Siegen auf 3:4 verkürzen.

Alinghi wird beim America's Cup nicht der Herausforderer von Titelverteidiger Team New Zealand sein. Das Schweizer Segelsyndikat unterlag im Halbfinal der Challenger Selection Series vor der Küste Barcelonas Grossbritannien mit 2:5 Siegen.

03:26 Video Das war die Alinghi-Kampagne am America's Cup Aus Sport-Clip vom 18.09.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 26 Sekunden.

Souverän zum zweiten Sieg

Bei wenig Wind, aber relativ hohen Wellen kämpften beide Teams mit den schwierigen Bedingungen. Alinghi war aber deutlich konkurrenzfähiger als in den ersten vier Regatten, als man gegen die favorisierten Briten chancenlos geblieben war.

In der sechsten Regatta hatten die Schweizer einen guten Start. Zwar gaben sie die Führung vor der ersten Wende kurz ab, wenig später zogen sie aber dank überzeugenden Manövern an den Briten vorbei und fuhren souverän zum zweiten Sieg.

Ohne Chance in der siebten Regatta

In der siebten Regatta erwischte Grossbritannien trotz einer Strafe den besseren Start und war stets knapp vor den Schweizern. Der Starskipper und vierfache Olympiasieger Sir Ben Ainslie leistete sich in der Folge keine Fehler. Alinghi hingegen fiel bei der letzten Wende von den Foils und war danach auf der Schlussstrecke auf verlorenem Posten. Der Rückstand betrug am Ende 1:10 Minuten.

02:05 Video Alinghi fällt von den Foils, wenig später jubelt Britannia Aus Sport-Clip vom 18.09.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 5 Sekunden.

USA mit zwei Siegen – Italien plötzlich im Zugzwang

Im zweiten Halbfinal konnten die USA gegen Italien auf 3:4 verkürzen. Nach dem Sieg in der sechsten Regatta profitierten die US-Amerikaner im siebten Rennen von einem Defekt bei den Italienern und fuhren zum dritten Punkt. Es kommt also doch nochmals Spannung auf in diesem Duell.

Erschwerend für die Fortsetzung kommt hinzu, dass es am Mittwoch einen gravierenden Schaden am Grosssegel der Luna Rossa gab, der bis zur achten Regatta am Donnerstag repariert werden muss.