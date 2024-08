Für Alinghi hat das zweite Vorausscheidungsrennen im Rahmen des America's Cup ernüchternd geendet. Das Schweizer Boot musste sich nach der Niederlage in den sogenannten Challenger Selection Series am Vortag gegen das französische Boot auch den US-Amerikanern von American Magic geschlagen geben.

Die Schweizer Crew wurde nach einem missglückten Start regelrecht überrollt. Den ersten Abschnitt passierte das Team Alinghi mit rund einer Minute Rückstand. Dann kam es noch schlimmer.

Die Schweizer Jacht sank bei schwachem Wind von den Foils, die das Schweben über die Wellen möglich machen, ins Wasser, war mit entsprechend geringer Geschwindigkeit unterwegs und kam zwischenzeitlich sogar zum Stillstand. Das Ziel erreichten die Schweizer mit 2:58 Minuten Rückstand.

Team New Zealand muss vorerst passen

Durch diesen zweiten Rückschlag belegen die Schweizer momentan den fünften und letzten Platz. Zur Erinnerung: Für den Halbfinal qualifizieren sich die Top 4. Der Sieger der Vorausscheidung wird gegen das Team New Zealand um den America's Cup segeln.

Am Samstag duelliert sich das Schweizer Boot mit dem britischen Kontrahenten Ineos Britannia und hätte auch gegen das Team New Zealand antreten sollen. Nach einem Unfall, bei dem am Donnerstag ihre Jacht beim Herausheben aus dem Wasser beschädigt wurde, müssen die Neuseeländer aber vorläufig auf Einsätze in der Vorausscheidung verzichten.