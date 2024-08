Zum Auftakt der Challenger Selection Series im Rahmen des 37. America's Cup kassiert Alinghi eine klare Niederlage.

Gegen das französische Team Orient Express Racing haben die Schweizer auf dem Amwindkurs klare Nachteile.

Das 2. Rennen für das Schweizer Syndikat vor der Küste vor Barcelona findet am Freitag statt.

So hat sich Alinghi mit Skipper Arnaud Psarofaghis den Start zu den Challenger Selection Series nicht vorgestellt. Gegen das Team Orient Express Racing kassierte das Schweizer Syndikat eine klare Niederlage. In den Vorregatten hatte Alinghi gegen die Franzosen noch gewinnen können. Diese Auftakt-Niederlage ist ein herber Rückschlag im Kampf, wenigstens den Halbfinal der Challenger Selection Series zu erreichen.

Der Start des 1. Rennens hatte wegen zu wenig Wind um rund eine halbe Stunde verschoben werden müssen. Als es endlich losging, war rasch ersichtlich, dass die Schweizer Jacht «BoatOne» auf dem Amwindkurs (gegen den Wind) grosse Nachteile gegenüber den Franzosen hat. Bereits nach dem ersten von sechs Legs lag man 27 Sekunden zurück.

00:52 Video Alinghi kommt mit 24 Sekunden Rückstand ins Ziel Aus Sport-Clip vom 29.08.2024. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Zwar konnte Alinghi auf dem zweiten Sechstel (auf dem Vorwindkurs mit dem Wind im Rücken) den Rückstand halbieren, doch auf dem nächsten Amwindkurs wuchs dieser wieder auf 0:46 Sekunden an. Näher als bis auf 20 Sekunden kam Alinghi in der Folge nicht mehr an das französische Boot heran. Im Ziel betrug der Rückstand nach rund 25 Segelminuten 24 Sekunden.

Am Freitag gegen das amerikanische Boot

Am Freitag misst sich Alinghi mit dem Syndikat American Magic und ist dabei klarer Aussenseiter. Denn die Amerikaner haben in den Vorregatten einen sehr starken Eindruck hinterlassen.

In der Challenger Selection Series fahren alle fünf America's-Cup-Herausforderer jeweils zweimal gegeneinander (plus «Trainings-Regatten» gegen Titelverteidiger New Zealand). Die Boote auf den Rängen 1-4 qualifizieren sich für die Halbfinals (ab 14. September). Das letztplatzierte Team scheidet aus. Der 37. America's Cup startet dann am 12. Oktober, wenn sich Team New Zealand mit dem Sieger der Challenger Selection Series misst.