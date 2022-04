Mit reichlich Anlaufzeit und guten Perspektiven rüstet sich Alinghi für die 37. Ausgabe des America's Cups im Jahr 2024. Das Schweizer Projekt will sich unter dem Namen «alinghi Red Bull Racing» im Feld der Herausforderer behaupten.

Der Sieger der Vorausscheidung wird sich das Ticket für den Wettstreit gegen das Team New Zealand, den amtierenden Titelhalter aus dem Jahr 2021, verdienen. Die Schweizer Crew hatte 2003 als erste europäische Equipe die prestigeträchtigste Segel-Trophäe auf dem Globus erobert und 2007 in Valencia nachgedoppelt. Bei den vergangenen 3 Austragungen trat Alinghi nicht mehr an.

Die Technik und das Können rücken in den Fokus

Nun kehrt die Schweizer Yacht zurück in den Angriffsmodus – und tut dies ebenfalls im Mittelmeer, rund 350 Kilometer entfernt von der letzten Erfolgsstätte an der Südostküste Spaniens. Seit kurzem ist bekannt, dass die Neuseeländer aufgrund einer Uneinigkeit mit der heimischen Regierung über die Finanzierung des America's Cup in die katalanische Metropole ausweichen.

Gegenüber Radio SRF verweist Marc Oliver Knöpfel, der Geschäftsführer von Swiss Sailing, in erster Linie auf eine willkommene Wahl im Interesse des Segelsports. Er streicht die guten Bedingungen heraus. «Der Wind in Spanien kann hervorragend sein. Zudem sind die Strömungen und Wellen nicht allzu heftig, weshalb die Technik und das Können der Segler mehr zum Zug kommen.»

Möglichst oft vor Ort in die See stechen

In zweiter Linie gefällt Knöpfel der Austragungsort, weil er damit für die Schweizer Crew infolge der geographischen Nähe ohne Zeitverschiebung Vorteile verbindet. «Man kann sich dort einrichten, eine Basis errichten und vor Ort die Wind- und Wetterverhältnisse studieren», erklärt der Swiss-Sailing-Verantwortliche.

Im oben eingebetteten Audio-Beitrag wird die Wahl von Barcelona erläutert. Auch erfahren Sie etwas über die verbesserte Technologie der Boote, die mit bis zu 100 km/h über das Wasser rauschen werden.