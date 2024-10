Die Britannia fordert Team New Zealand im Kampf um America's Cup

Legende: Sieger der Challneger Selection Series Die Briten feiern mit der Trophäe auf dem Boot. Reuters/Albert Gea

Die Briten haben am Freitag den 7. und entscheidenden Sieg errungen, um sich das Ticket für das Duell um den America's Cup mit Titelverteidiger Team New Zealand zu sichern. Die Britannia musste das italienische Boot zwischenzeitlich zwar auf wenige Meter aufschliessen lassen, am Ende rettete der Halbfinal-Bezwinger von Alinghi aber 17 Sekunden Vorsprung ins Ziel. Damit entschieden die Briten den Final der Challenger Selection Series gegen Luna Rossa mit 7:4 für sich.

Showdown ab dem 12. Oktober

Für die Vorentscheidung hatten die Briten am Mittwoch gesorgt, als sie mit zwei gewonnenen Regatten das Zwischenergebnis auf 6:4 Siege stellten. Zuvor hatten sich die beiden Equipen an den jeweiligen Tagen mit zwei Wettfahrten die Siege unter sich aufgeteilt.

Das britische Team hat nun eine Woche Zeit zur unmittelbaren Vorbereitung auf den America's Cup. Das Duell mit den Neuseeländern beginnt am kommenden Samstag, 12. Oktober. Wer zuerst 7 Siege erreicht, gewinnt die weltweit älteste Sport-Trophäe.