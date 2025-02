Oliver Heer kam am Montag bei der Vendée Globe ins Ziel und beendete damit als erster Deutschschweizer das härteste Segelrennen der Welt.

Um 18:29 Uhr Ortszeit überquerte Oliver Heer am Montag die Ziellinie in Les Sables-d'Olonne an der französischen Atlantikküste. Nach 99 Tagen, 5 Stunden und 27 Minuten beendete der 36-Jährige die Vendée Globe auf dem 29. Rang.

«Diese Tage allein auf dem Meer waren einmalig», sagte Heer nach der Ankunft. «Ich glaube, heute bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt.»

Dritter Schweizer im Ziel

Heer hat als erster Deutschschweizer überhaupt die Vendée Globe bestritten. Er ist nach Justine Mettraux (8.) und Alan Roura (18.) der dritte Schweizer, der bei der diesjährigen Ausgabe mit dabei war.

Der französische Sieger Charlie Dalin hatte das Ziel vor 35 Tagen erreicht.