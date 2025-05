Legende: Sieht man Alinghi 2027 auch vor Neapel? Das Schweizer Boot hier bei der letzten Ausgabe. Keystone/EPA/Toni Albir

Der Verzicht-Entscheid vor 40 Tagen sei aufgrund ernsthafter Bedenken erfolgt, wie Titelhalter «Team New Zealand» den America's Cup organisieren will. So wurde vor zehn Tagen Neapel als Austragungsort vorgestellt, ohne dass bislang eine obligatorische Vereinbarung (Protokoll) mit einem Herausforderer über den Ablauf des America's Cup 2027 unterzeichnet wurde. Damit, so Alinghi, würden die Neuseeländer gegen die Regeln verstossen.

In seinem Statement sagt das Alinghi-Syndikat, dass es eine Rückkehr zum America's Cup 2027 erwägt, wenn ein fairer sportlicher Rahmen und eine kommerziell tragfähige Veranstaltung für alle gesichert ist.