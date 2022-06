Am Mittwoch bestätigte Swiss Rowing gegenüber SRF, dass die Ruder-Karriere von Barnabé Delarze, welcher der Alinghi-Crew am America's Cup angehört, beendet ist. Der 27-Jährige nahm sowohl 2016 (7. Platz im Doppelvierer) als auch 2021 (5. Platz im Doppelzweier) an den Olympischen Spielen teil. Den grössten Erfolg feierte Delarze an der WM 2018, als er zusammen mit Roman Röösli im Doppelzweier Silber gewann.