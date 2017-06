Schweiz beendet Youth America's Cup auf Platz 3

Das Schweizer Team Tilt hat am Youth America's Cup vor Bermuda hinter Grossbritannien und Neuseeland den 3. Rang erreicht.

In der letzten und entscheidenden Regatta konnten die Schweizer mit Skip Sébastien Schneiter die Schweden erfolgreich auf Distanz halten und Platz 3 ins Trockene bringen.

Schweden bestraft

Zeitweise geriet der Podestplatz indes stark in Gefahr, lag Schweden doch im abschliessenden Lauf vor den Schweizern. An der letzten Boje bedrängte «Tre Kronor» das deutsche Boot jedoch regelwidrig und wurde dafür bestraft. Nutzniesser war die Schweiz, die in der Gesamtwertung vor den Skandinaviern blieb.

Den Youth America's Cup gewannen die Briten vor den Neuseeländern.