Schweizer Nachwuchs-Segler auf Platz 4

Beim Youth America's Cup in Bermuda liegt das Schweizer Team nach dem ersten Tag auf Platz 4.

Das Schweizer Team Tilt am Youth America's Cup 2:03 min, aus sportaktuell vom 15.6.2017

Bei den ersten drei Regatten belegte das Team Tilt die Plätze 5, 5 und 2, was Gesamtrang 4 bedeutet. In Führung liegt in der Gruppe A die schwedische Equipe Artemis Youth Racing. Die restlichen drei Rennen in der Gruppenphase finden am Freitag statt.

Gesegelt wird in zwei Sechsergruppen. Die besten acht Mannschaften erreichen den Final, der dann im Match-Race-Modus ausgetragen wird.