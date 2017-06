Schweizer Team erreicht den Final

Das Schweizer Team hat am Youth America's Cup in Bermuda den Final erreicht.

Starke Schweizer Jung-Segler 1:53 min, aus sportaktuell vom 16.6.2017

Die Schweizer belegten in den drei Regatten am zweiten Qualifikationstag die Ränge 5, 2 und 1, womit sie in der Endabrechnung in der Gruppe A den 3. Rang belegten. Im Abschlussrennen setzte sich das Team von Skipper Sébastien Schneiter in einem dramatischen Finish gegen Dänemark durch und holte sich den Sieg.

Vor der Schweiz klassierten sich in der Endabrechnung lediglich die überlegenen Schweden und Deutschland. Ebenfalls im Final steht das viertplatzierte Frankreich.

Die Finalläufe der besten acht Teams im Rahmen des America's Cup finden am 20. und 21. Juni (jeweils 19 Uhr) auf dem Great Sound statt. Die Rennen finden im Match-Race-Modus statt.