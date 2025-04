Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Liessen den Briten vor der Küste Barcelonas keine Chance Das Team New Zealand (links). Imago/Zuma Press Wire

Team New Zealand, der Inhaber des America's Cup, wird die für 2027 geplante Titelverteidigung nicht in Auckland austragen. Grund ist die fehlende finanzielle Unterstützung durch öffentliche Gelder, wie das neuseeländische Team per Communiqué mitteilte.

Erneut im Mittelmeer?

Vor diesem Hintergrund steigt die Möglichkeit, dass der America's Cup wiederum in Europa stattfindet. Bereits vergangenen Herbst hatten die Neuseeländer in Barcelona als Cupholder die britischen Herausforderer bezwungen. Der Austragungsort für die nächste Regatta soll bis im Juni genannt werden, zeitgleich mit der Veröffentlichung des endgültigen Protokolls.

Gemäss dem Fachmagazin «Press Mare» gilt eine erneute Bewerbung Barcelonas als unwahrscheinlich. Italien und Griechenland sollen Interesse bekunden. Auch ein Kandidat aus dem Nahen Osten ist nicht auszuschliessen. In Segelkreisen geht man davon aus, dass auch das Schweizer Syndikat Alinghi erneut mit von der Partie sein wird.