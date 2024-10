Titelverteidiger Neuseeland bleibt beim America's Cup an der Küste Barcelonas makellos. Nachdem die «Kiwis» am Samstag gegen Grossbritannien die ersten beiden Rennen gewonnen hatten, setzten sie tags darauf noch einen drauf.

In der Best-of-13-Serie steht es nun 3:0 für Steuermann Peter Burling und Co. Das vierte Kräftemessen, das am Sonntagnachmittag wegen fehlenden Winds nicht durchgeführt werden konnte, steigt am Montag (im SRF-Livestream).

Beinahe-Crash kostet Briten viel Zeit

Und das einzige Rennen des Tages verkam schnell zur Makulatur: Unmittelbar vor dem Start verursachten die Briten beinahe einen Crash mit dem neuseeländischen Boot.

Beide Equipen legten Protest ein, doch die Jury entschied auf ein Fehlverhalten des Teams Ineos Britannia – als Folge mussten sich Skip Ben Ainslie und Co. nach dem Start 75 Meter zurückfallen lassen. Diese Hypothek kam einer Vorentscheidung gleich.